Ocho días en paro completan médicos de Cafesalud en Neiva

Sin poder comprar los regalos de Navidad y poder viajar para celebrar en familia, tuvieron que pasar los médicos de Cafesalud, debido a que no les ha consignado sus sueldos y según lo que ha informado las directivas de la EPS tampoco tienen plata para cancelar la prima.

“Es la primera vez que no podemos compartir una Navidad feliz en familia, porque no tenemos para comprarles regalos a nuestros hijos y familiares, no hemos podido viajar en esta época de vacaciones y al gobierno nacional parece no importarles esta crítica situación por la que estamos pasando” dijo Alexander Ruiz, médico de Cafesalud.

Los profesionales de la salud aseguraron que seguirán en cese de actividades hasta que sea cancelado el total de sus salarios.

Por otro lado, esta crisis también empezó a afectar a los usuarios de la EPS porque no los están prestando el servicio de consulta externa, lo cual puede perjudicar la salud de más de 88.000 neivanos.