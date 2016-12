Venezolanos le sacan provecho a la época de fin de año en Cúcuta

Como acróbatas y vendedores ambulantes, laboran los venezolanos quienes logran recaudar ingresos diarios que alcanzan los cincuenta mil pesos.

“Chico, es la única manera que tenemos de sobrevivir, recogemos pesos, compramos comida aquí en Cúcuta y nos vamos para la casa con algo de mercadito, a veces, cambiamos los pesos por bolívares cuando tenemos que pagar algo en nuestro país que es rentable” manifiesta uno de los venezolanos en esta condición.

Frente a esta situación, las autoridades civiles se mantienen en alerta para reanudar los operativos migratorios en coordinación con otras instituciones del estado que garanticen los derechos de la población extranjera. En Cúcuta, se estima que diariamente, más de 500 personas provenientes del vecino país laboran en la informalidad.

La presencia de los venezolanos, no solo ha incrementado la informalidad, sino los casos de inseguridad que muchos de ellos, cometen en Cúcuta, huyendo después por la zona de frontera. “Sé que estamos estigmatizados y nos persiguen pero no todos somos así, pero igual, si aquí tenemos la oportunidad de sobrevivir nos toca, porque de hambre no nos vamos a morir” asegura otro de los extranjeros.