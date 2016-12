Familia de ecuatoriana desparecida en el mar de Cartagena denuncia pocas medidas de seguridad

Estefania Marchán, la hija de Marina Usurretia, turista ecuatoriana desaparecida hace 6 días en las islas del Rosario, denunció a los micrófonos de Caracol Radio que a bordo de la lancha 'Gente de Mar 3', no se tuvieron en cuenta algunas medidas de seguridad, ni tampoco se hicieron los llamados de atención necesarios.

Estefanía agradeció el apoyo de la Armada Nacional, pero pidió que el apoyo aéreo en la búsqueda de su mampa continúe, "seguimos pidiendo que no disminuya el esfuerzo de búsqueda, porque son días críticos en los que aún pueden encontrar una persona con vida", señaló.

Respecto a las medidas de seguridad a bordo, denunció que nunca alguien autorizado se acercó a ellos a ilustrarlos al respecto, aseguró que "nunca les podría decir cuál es el protocolo de embarcación porque nunca hubo ningún tipo de instrucción. Lo único que pasó es que pagamos, nos pusimos en una lista y nos subimos a la lancha"

Dijo que "el chaleco ya estaba en la silla, todo mundo se puso el suyo, sin determinar a quién le quedaba grande o pequeño. Por ejemplo, a mi papá le quedaba pequeño. Todos nos pusimos el chaleco pero nadie nunca nos instruyó cómo hacerlo ni asegurarlo correctamente".

Estefanía también reveló detalles de cómo fue el viaje hasta el momento de la tragedia, según la turista ecuatoriana, este no fue nada tranquilo, lo que hacía perder el equilibrio a algunas personas que inexplicablemente iban de pie.

"Había pasajeros de pie, extra, eran personas que trabajaban en el hotel. Le puedo decir que dada las condiciones del mar, no deberían haber estado de pie, hubo agua que salpicaba y había gente preocupada por su familia en puestos distantes, se levantaban a ver y se caían porque las condiciones no daban para eso, nunca hubo una llamada de seguridad, que dijera, no se paren, siéntense, nada", dijo.

Del momento del rescate, reveló que "el accidente pasó y el rescate fue por parte de lanchas turísticas, parecidaso iguales a las nuestras, algunas lanchas privadas, no se demoraron tanto en ellegar, porque por ejemplo mi papá se estaba ahogando, ya no podía más y estábamos alejados del resto del grupo. Estábamos dispersos porque las olas eran fuertes y nos separaron".