Fenalco pidió redoblar la seguridad en centros comerciales de Cartagena

La directora de Fenalco seccional Bolívar, Mónica Fadul, aseguró estar preocupada por la situación que se presentó en el centro comercial Paseo de la Castellana, cuando varios jóvenes se enfrentaron con objetos contundentes, dejando como resultado varios de ellos heridos, ventanales rotos y 5 capturados, todo ello en plena noche del 25 de diciembre.

Para Fadul, "la situación es preocupante porque se presenta en un sitio, al que la gente acude a esparcirse, a distraerse, y en donde además existe cierta sensación de seguridad superior a la del resto de la ciudad. Pedimos a las autoridades que redoblen los esfuerzos en estas áreas de la ciudad, sin desconocer por supuesto las otras zonas".

Fenalco aseguró que acompaña y respalda la labor de las autoridades en el combate a estos fenómenos sociales, pero sin embargo, "confiamos en que sigan haciendo su tarea, no queremos que esto suceda en ninguna parte, no sólo los centros comerciales. Queremos que nuestros jóvenes no estén sometidos a esa decisión e irse al pandillismo, lo que indica que debemos trabajar más en ese sentido".