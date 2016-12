Coca y otras guerrillas amenazas en el Catatumbo

La coca y las muertes violetas de manera selectiva son la gran amenaza hoy en el Catatumbo, junto con las acciones violentas del Eln y el Epl en la zona.

Las autoridades en Norte de Santander han expresado su preocupación por el aumento desbordado de los cultivos ilícitos que se convierte en la gran amenaza en materia de seguridad, por la violencia que se genera en el área derivada de acciones de narcotráfico y de la guerra de los grupos armados ilegales por ese negocio ilícito.

Para los habitantes de la zona la situación es muy compleja en medio de la extensa selva que se combina con el crecimiento de los cultivos ilícitos que hoy son el único sustento para miles de campesinos en la región que admiten con crudeza “acá no hay más nada que hacer cultivar o raspar, porque no se puede cultivar otra cosa, no hay vías para sacar productos y lo que nos ganaríamos en seis meses acá no lo ganamos diario o semanal depende de lo que trabajemos” dijo un habitante de La Gabarra.

La regional Cinco de Policia Antinarcoticos ha reconocido que en municipios como Tibú, Teorama, El Tarra, San Calixto, se han crecido los cultivos ilícitos y también en áreas de algunos municipios del Norte de Santander los laboratorios para el procesamiento de coca se han disparado e incluso en la zna rural de Cúcuta.

Las autoridades reconocen que el panorama genera diversos problemas sociales sumado a las acciones violentas que promueven el Eln y el EPl que están detrás del lucrativo negocio como también de la generación de hechos violentos como ataques a la fuerza pública, a la infraestructura petrolera y energética, muertes selectivas y otros que oscurecen la región, generan zozobra y tensión en las comunidades al norte del departamento.

Y es que las cifras de homicidios se concentran en poblaciones como Teorama, Sardinata, Ocaña, Abrego y Tibú donde se mantiene la alerta por la alta tasa de muertes. En general, en el departamento en lo que va corrido del año más de 390 personas han perdido la vida, mientras que el año anterior se registraron 259 casos.

Hoy se estima que en el Catatumbo existen 30 mil hectáreas de coca sembradas y en medio de ese mapa, tan solo 50 mujeres y 80 familias de la zona rural de Tibú han dado respuesta a la sustitución de cultivos, tarea que esta por empezar para recuperar la tranquilidad en esa convulsionada zona.

La reactivación del Epl en algunos municipios es un ingrediente que también entra a generar situaciones de riesgo para la convivencia de los catatumberos y para el proceso que se avecina. A través de su disidencia “Los Pelusos” se han venido cometiendo una serie de acciones repudiables y que mantienen a las autoridades en acciones de operatividad y ofensiva para reducir sus cabecillas y también para neutralizar su accionar en Norte de Santander. Hoy en día se les responsabiliza de los más recientes ataques en el departamento.

Un alto oficial de la policía dijo a Caracol Radio que “hoy el catatumbo es una prioridad dentro de la agenda de seguridad nacional y en eso estamos comprometidos todos los que tenemos juridicción sobre esta zona, para recuperar la seguridad, el orden y sacar esta región de su retroceso, marcado por los violentos especialmente”.

En la zona se mantienen los comandos de la policía en cada uno de los diez cascos urbanos que integran esa región, como también miles de miembros del Ejército Nacional con brigadas y unidades móviles intentan fortalecer la seguridad amenazada por estos fenómenos.