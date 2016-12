Libertad para el concejal de Cartagena Jorge Useche Correa

Un juez de Cartagena dejó el libertad al Concejal por el Partido Conservador, Jorge Useche Correa, y a su tío, Jorge Correa Rosales, en el proceso que se adelanta por un presunto fraude electoral. A Useche se le acusa de haber pagado 150 millones de pesos para obtener su curul.

El juez tomó la decisión al considerar que el delito del que se les acusa, cohecho, por tener una pena inferior a cuatro años es excarcelable. Sin embargo, seguirán vinculados al proceso.

De igual forma, para el juez, Useche fue inducido al cohecho por las acciones orquestadas desde la registraduría, en las que se le habría quitado votos en los escrutinios distritales, para que procediera al pago de los 150 millones de pesos.

Entretanto, a Patricia Jiménez Maza, ex delegada de la Registraduría en Cartagena, se le concedió detención domiciliaria pero deberá usar un brazalete electrónico del INPEC. El actual delegado, Humberto Ceballos Fernández, también fue cobijado con detención domiciliaria pero sin uso de brazalete.

En el mismo caso, ya había quedado en libertad Jorge Restrepo Name, uno de los involucrados, por problemas de salud.

Esto resolvió el juez de garantías:

Jorge Alfonso Useche Correa, Concejal de Cartagena, medida de aseguramiento no privativa de la libertad con caución de 8 SMLMV y la restricción salir del país, por cargos de cohecho por dar u ofrecer.

Jorge Luis Correa Rosales, gerente general del Nuevo Hospital Bocagrande, medida de aseguramiento no privativa de la libertad con caución de 10 SMLMV y la restricción salir del país, por el cargo de cohecho por dar u ofrecer.

Jorge Restrepo Name, exdirector del Dadis Cartagena y ex director regional del Sena Atlántico, medida de aseguramiento no privativa de la libertad y la restricción de salir del país, por el cargo de cohecho por dar u ofrecer.

A los Delegados Departamentales de la Registraduría Bolívar:

Humberto Ceballos Fernández, medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria, por cargos de concusión y asesoramiento ilegal.

Patricia Eugenia Jiménez Massa, medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria, por cargos de concusión, cohecho propio y alteración de resultados electorales.