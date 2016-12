Niño venezolano requiere cirugía urgente en Colombia

Desde hace 11 días en el Hospital San Rafael de Itagüí, permanece Yertdy Gabriel Rodríguez, niño venezolano de 13 años de edad, quien necesita urgente una operación de fémur y el registro a la seguridad social para tramitar su cirugía.

Ángela María Mejía es la tía del menor, quien relata que la familia del niño Gabriel, tuvo que huir de Venezuela por amenazas y extorciones en su contra.

“Los empiezan a extorsionar, y ellos se tienen que venir para Colombia sin nada, el niño es venezolano y la dificulta que habido es que lo niños no tienen ninguna identificación aquí en Colombia, no hemos podido lograr que el niño este en una EPS o en alguna seguridad social” , relató la tía del menor.

La Familiar del menor narra que en el único Hospital que recibieron a Gabriel fue en el Hospital San Rafael de Itagüí, hospital en el que les mencionan lo costoso de la operación.

“En ese hospital nos reciben al niño, en otros no porque no tenía identificación, por ser un niño venezolano que acá no registra, empiezan a tratar al niño y hacer exámenes y encuentran que tiene fracturado la cabeza del fémur, nos dicen que la cirugía del niño es demasiado costosa”, narró la tía del menor

La Familia Rodríguez menciona que tienen otro familiar menor de edad con epilepsia que no lo ha podido traer de Venezuela por las dificultades en la frontera, donde sólo les dan cita para estampillar hasta abril del 2017.