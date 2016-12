“Que me maten un policía, eso es lo más triste”: general José Gerardo Acevedo Ossa

Jovial, franco, amable y muy humano. Así es el general José Gerardo Acevedo Ossa, comandante saliente de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Acevedo Ossa, quien nació el 28 de septiembre de 1965 en Risaralda, municipio del departamento de Caldas, estuvo dos años (2014 - 2016) al frente de esta unidad, que ahora entregó al también general Óscar Antonio Gómez Heredia.

En la ceremonia de transmisión de mando, que se cumplió en el Parque de los Pies Descalzos, el general habló con Caracol Radio y confesó que lo primero que hará en estos 25 días que tiene de descanso, antes de que el comando institucional defina su destino, es conocer Medellín. Sí, conocer Medellín.

- ¿Qué va a hacer en vacaciones?

- “Suena increíble, pero en siete años que estuve en esta hermosa ciudad, claro, si sumamos el tiempo como comandante de la Policía Antioquia y en la Metropolitana, no pude conocer Medellín. Es lo primero que voy a hacer ahora”.

- ¿Cuáles sitios visitará primero?

- “Hay museos que no conozco, he venido tantas veces a este lugar, al Parque de los Pies Descalzos, pero no he caminado por él, en otro plan. Y no porque no pueda, sino porque nunca tuve tiempo. No me he podido subir al Metro, a un metrocable, no he recorrido el Parque Arví, quiero ir a los cerros, no sé cómo son los alumbrados. Medellín tiene sitios muy lindos y los quiero conocer”.

- ¿Qué destaca de su trabajo estos dos años en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá?

- “El aumento de los cuadrantes de 318 en el año 2014 a 413 en 2016. Fueron capturadas 3.286 personas, de las cuales 232 son cabecillas y 3.054 integrantes vinculados directamente a las 10 Odín y 90 grupos delictivos organizados que actualmente delinquen el área metropolitana. Se consiguió la desarticulación de las bandas “San Javier” y “Belén”. Bajamos el índice de homicidios, la cifra más baja en los últimos 30 años, al obtener una tasa de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes. En cuanto a la extorsión, la reducción fue del 12% en el Valle de Aburrá, pasando de 449 casos en 2015 a 394 en el año 2016. Y las capturas de importantes cabecillas como alias “Pocho”, de los ‘Pachelly’; alias “Tuto”, de ‘La Raya’; alias “Mono Amalfi”, de ‘Belén’; alias “El Saya”, de ‘Campo Valdés’; alias “Barny”, de ‘La Terraza’; alias “Mundo Malo”, de ‘San Pablo’; alias “Diadema”, de las ‘Convivir del Centro’; alias “Elkin Chata”, de los ‘Chatas’; y alias “Chamizo”, de ‘Caicedo’, entre otros”.

- ¿Qué le faltó por hacer?

- “Hice todo lo que estuvo a mi alcance para conseguir la tranquilidad de los ciudadanos. Nunca habrá satisfacción total, pero no siento frustración alguna o que me faltara hacer algo. Sin embargo sí hay muchas cosas por hacer, este tema de la seguridad es complejo y le queda al general que me recibe continuar con el trabajo que estamos adelantando en este sentido”.

- ¿Su mayor alegría fue cuál?

- “Alegrías hay muchas pero cuando uno hace las cosas y los ciudadanos se sienten satisfechos, te den las gracias o no, cuando requieren de nuestro servicio y acudimos a tiempo y ellos encuentran tranquilidad, eso da alegría. Y una felicidad, haber estado en Antioquia y Medellín, la calidez humana que hay aquí es insuperable; a pesar de las circunstancias de violencia se siente el cariño de la gente”.

- ¿Su mayor tristeza?

- “Cuando me matan un policía. Es un dolor superior. Es muy triste”.

- ¿Qué le recomienda al comandante entrante?

- “Que trabaje con las autoridades tanto municipales como el Ejército y la Fiscalía. Y con la prensa. Es muy importante hablar siempre con la verdad y aceptar las cosas cuando se presenten”.

Agradecimiento

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio las gracias al general Acevedo Ossa, por su dedicación y empeño en recuperar la seguridad en diferentes sectores de la ciudad.

“No solo daba órdenes desde el escritorio, sino que le gusta la calle como a mí. Patrullaba en moto, a pie. Muchas veces me lo encontré en la calle y nada mejor que el ejemplo.

Le agradezco en nombre de la ciudad y le deseo muchos éxitos”, resaltó Federico.