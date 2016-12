Ese Salud Pereira advierte que también cancelará servicios a Cafesalud

Y la crisis de Cafesalud en Risaralda no para, pues a la suspensión de los servicios de Mi IPS y del Hospital Mental de Risaralda, Homeris, se suma la cartera morosa cercana a los 1200 millones de pesos que tienen con la ESE Salud Pereira, la cual hasta ahora brinda servicios de atención a los usuarios de esta EPS.

Y es que de no cancelar oportunamente las deudas también se verían afectados los usuarios que son atendidos en las sedes de esta entidad pública.

Según confirmó Cristian Herrera, gerente de la ESE Salud Pereira, es muy difícil sostener la atención a los pacientes de Cafesalud cuando la propia EPS no cumple con lo pactado en el tema de pagos, "sin embargo se dará una espera en lo que resta del año para no causar traumatismos a los pacientes que ya no tienen atención de primer nivel en Mi IPS debido a la falta de pagos en salarios y primas para los trabajadores".

Añadió el gerente de la ESE que durante este año se habían hecho convenios para la atención de pacientes del régimen contributivo en temas de embarazos y partos pero hasta ahora no llegan pagos.