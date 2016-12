Disputas políticas serían el gran problema en Lorica

Diferencias políticas han causado despidos masivos en el municipio de Lorica, así lo confirmó Carmelo Vargas, quien era hasta hace poco era el secretario de gobierno de este punto del departamento de Córdoba. 32 personas fueron notificadas de su salida de la alcaldía y el Camu Santa Teresita perteneciente a Lorica.

El ex funcionario señaló que los trabajadores salientes incluyéndose, son cuota del congresista Fabio Amín. Y que las diferencias han sido con Zulema Jattin, condenada actualmente por parapolítica y prima de Nancy Jattin, alcaldesa de Lorica.

El ex secretario indicó además que es totalmente falso que no quisiera renunciar, porque justamente fue él quien hace aproximadamente hace 6 meses pasó su carta de renuncia pero no le fue aceptada.