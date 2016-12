Profe Montoya pide al Niño Dios que le dé movilidad para abrazar a su hijo

Movilidad en sus manos para abrazar a su hijo y en los pies para caminar con él, es lo que le está pidiendo el profesor Luis Fernando Montoya, cuando se está cumpliendo 12 años del ataque, durante un hurto, que dejó cuadripléjico al “campeón de la vida”.

En Medellín hoy por hoy de Caracol Radio, el “profe” Montoya, agradeció los saludos y la solidaridad de todos los colombianos en estos doce años.

“Yo tengo un sentido de agradecimiento, porque tengo vida y le estoy pidiendo movilidad en mis piernas para caminar con mi hijo y mis brazos para algún día poderlo abrazar”, señaló el entrenador campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas 2004

Describió que mantiene la esperanza de recuperar sensibilidad en sus extremidades para poder disfrutar al máximo de su hijo.

“Yo todos los días me levanto con esa ilusión, con las circunstancias me doy cuenta que no se dio, pero sigo con la ilusión y que cada día será un día mejor”, manifestó.

El campeón de la vida actualmente es analista deportivo en reconocidos medios de comunicación y hace parte del comité de convivencia y fomento deportivo del Inder Medellín.