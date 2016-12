Globeros prefieren dejar globos de mecha para evitar emergencias en Antioquia

Aunque suene contradictorio un grupo de globeros tradicionales de Antioquia, es decir, los fabricantes de los faroles de papel que surcan en el cielo, se oponen a que estos elementos sean elevados con mecha en los municipios que integran el área metropolitana de Medellín.

Colectivos con 20 años de experiencia en la fabricación de estos elementos de papel chino en gran formato, como Son Tradición, advierten de los riesgos de la manipulación del farol con mecha en medio de las celebraciones decembrinas, según su director Sergio Areiza Serna.

"No puedo hablar del globo con mecha porque a nosotros nos encanta. Somos muy conscientes del riesgo que generan aunque hay que hacer una validación y es que la mayor cantidad de incendios que se generan por globos, no son por globos de gran formato, que son los que a nosotros nos interesan, sino los de pequeño formato, que por lo general están manipulados por personas que no son profesionales", reconoció.

Por esa razón, dicen desde la agrupación cultural que les interesa hacer una apuesta por los aerostatos de gran formato sin mecha. Muestra de ello es la elaboración hasta por 4 años de figuras con más de 40 metros de longitud que ya han sido elevadas en los cielos de Colombia, México, Brasil y otros países.

"¿Por qué queremos hacerle fuerza al globo sin mecha en este momento? Para que tantas personas dejen de producir globos pequeñitos que son con los que se crío todo el mundo, que son los de 8 pliegos. Ese globo tiene un impacto ambiental gravísimo porque no hay forma de garantizar de que caiga apagado", explicó.

El objetivo es preservar la actividad de elaboración y elevación de los objetos voladores como patrimonio cultural colombiano, al tiempo que generar conciencia para el uso de elementos ecológicos que no pongan en riesgo la seguridad de las personas por el uso de mechas.