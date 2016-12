Alcalde de Urrao salió ileso de un intento de hurto en barrio Belén de Medellín

Cuando salía de su residencia en el barrio Belén Fátima, en el sur de Medellín, el alcalde del municipio de Urrao, Herbert Holguín Díaz, fue víctima de los asaltantes que no pudieron robarse su vehículo.

El mandatario local dijo a Caracol Radio que fue abordado por dos sujetos que iban a pie, en el momento en que iba a ingresar a su vehículo tipo camioneta, para dirigirse a una reunión en la Alpujarra a las 4:30 de la tarde del miércoles 21 de diciembre.

“En ese momento es interceptado por una persona teniendo un revolver y me empezó a pedir que el anillo, el celular, un bolso que yo tengo con documentos cuando me iba a subir al vehículo. Otro sujeto se fue por el otro lado a abrir la puerta del conductor y en esos momentos el hombre de seguridad al ver una anomalía, cuando ellos ven que esta persona se tira hacia atrás me pierden de vista a mí y se concentran en el hombre de seguridad”, relató.

En el momento se dio un forcejeo entre el escolta de la Policía y los dos delincuentes quienes trataron de neutralizarlo y despojarlo del arma. En la confrontación, los presuntos asaltantes hicieron seis disparos sin lograr impactar al hombre encargado de la seguridad del mandatario.

“Sentí unos impactos, unos disparos, me traté de protegerme, me resbalé y cuando me volví a parar vi que había varios disparos y el hombre de seguridad persiguiendo a los delincuentes. Ya nos montamos en el carro vimos más adelante al hombre de seguridad con uno de los delincuentes”, describió.

Una vez logró ser detenido uno de los dos presuntos ladrones, el burgomaestre dio aviso a la Policía quien procedió con la captura del sospechoso a pocas cuadras donde se frustró el intento de hurto.

El alcalde Holguín Díaz dijo a Caracol Radio que no tiene amenazas en su contra y que al parecer, pretendían robarle su vehículo.

Durante la noche interpuso la denuncia en el búnker de la Fiscalía en Medellín.