Tras apertura de frontera se incrementan controles por servicios sexuales de venezolanas

Tras una semana de cierre de la frontera por parte de Venezuela y su posterior apertura, miles de venezolanos han retornado a Cúcuta para adquirir todo tipo de productos que escasean en el vecino país.

Muchos de los visitantes han huido de la grave situación socio económica que tiene Venezuela y han decidido quedarse en Cúcuta ejerciendo todo tipo de actividades informales.

Dentro de estas actividades se encuentra la prostitución que están ofertando las mujeres venezolanas en diversos bares y establecimientos en el centro de la ciudad.

Luis Brian Torres Caballero sub secretario de Gobierno de la alcaldía de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se ha detectado que esta actividad se ha aumentado en otros sectores de la ciudad por lo que los operativos se van a incrementar y así contrarrestar este fenómeno.

“Entendemos la necesidad de muchas mujeres que llegan a la ciudad a buscar dinero que no consiguen en Venezuela, pero estas personas no están legalmente en nuestro país y no se les puede permitir trabajar en cualquier actividad, incluyendo la prostitución que hemos visto ha aumentado. Es por esto que se endurecerán los controles por parte de la alcaldía y las autoridades competentes” expresó el funcionario.

Torres Caballero afirmó que después de la apertura se han detectado más lugares a los que están llegando las venezolanas para ejercer actividades sexuales, por las cuales reciben moneda colombiana que al cambio del bolívar representa una gran ganancia.

Caracol Radio de igual forma ha conocido varios casos en donde hombres venezolanos están ofreciendo sus servicios sexuales en discotecas y bares de Cúcuta.