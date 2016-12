Así será muy difícil sostener cualquier negociación con el ELN: MinInterior

Desde Cartagena, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo se refirió al atentado del ELN en Río de Oro, Cesar, que dejó a dos agentes de policía heridos.

El funcionario rechazó la actuación del grupo armado, y recalcó que se equivoca en el camino que toma. Afirmó que el ELN se aleja de la paz, y que hace más complicada una negociación con el grupo.

“El ELN no ha querido dejar en paz a los colombianos ni siquiera en época de navidad. No han entendido que todos los colombianos estamos rechazando la violencia, que esa no es la manera de demostrar una supuesta fortaleza militar para posicionarse en la mesa de negociación”, declaró el Ministro.

“Lo que generan con estos hechos es una incredulidad justificada del pueblo colombiano de su verdadera voluntad de paz. Creo que se alejan cada día más de ese camino, y así va a ser muy difícil avanzar en cualquier negociación”, sentenció Cristo Bustos.

El Ministro del Interior estuvo en Cartagena, entregando una millonaria dotación en seguridad para el Departamento de Bolívar.