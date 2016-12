Jóvenes de Asomenores en Bolívar se graduaron con honores de bachiller académico

Con un total de 27 jóvenes de la Asociación para la Reeducación de los Menores del departamento de Bolívar– Asomenores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar alcanzaron el título de bachiller académico, por intermedio de la institución educativa Felipe Santiago Escobar del municipio de Turbaco.

“Para nosotros, como institución, la parte académica es fundamental. A los muchachos se les evalúa el nivel académico desde que llegan, ya que muchos han perdido el hábito de estudiar porque tienen varios años desescolarizados. Para ellos, por sus características de personalidad y sus problemáticas de conducta, puede ser complicado mantenerse disciplinados, pero se les insiste, se adaptan e ingresan al aula inclusiva”, indicó María Isabel Rodríguez Uribe, Coordinadora General de Asomenores.

Así mismo, la funcionaria resaltó que del total de adolescentes graduados, dos ya se encuentran prestando el servicio militar y seis están con libertad asistida. Este es un espacio de alegría, amistad y crecimiento personal.

Una historia de vida exitosa, resultado de este programa, es la de uno de los graduados, que gracias a su disciplina y empeño por salir adelante fue certificado por su participación en el cortometraje “A Puerta Cerrada”, proyecto elaborado tras al convenio entre el ICBF, el Ministerio de Cultura y la Fundación Entre las Artes.

Este joven, nacido en Santa Marta, entró a Asomenores con 17 años. Hoy tiene 23 y está ansioso por iniciar el proyecto de vida que ha fortalecido al interior de la institución. “Estar aquí sin hacer nada no es mi estilo, por eso me propuse estudiar y conseguir esto. Siendo bachiller puedo implementar nuevas herramientas, otros pensamientos. Al salir de aquí, estudiaré para operador de maquinaria pesada y siempre estaré pensando en mi familia que me ha ayudado en este proceso”, aseguró.