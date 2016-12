Aquí está la programación de la versión número 59 de la Feria de Cali

Todo está listo para la versión número 59 de la Feria de Cali, en la que hay programación para todos los gustos y públicos.

Del 25 al 30 de diciembre la capital del Valle se viste de fiesta con conciertos, baile, exhibiciones, desfiles, encuentros culturales y rumba sin fin.

Aquí está la programación oficial de la Feria de Cali 2016

Domingo 25 de diciembre





Verbenas populares

Corregimientos: Montebello, El Saladito, Pichindé y Los Andes.

Comunas: 2 y 21.

Hora: 3:00 p.m. – 1:00 a.m.

Gratis.

Salsódromo (Evento inaugural)

Estarán Yuri Buenaventura, la Sonora Ponceña y la orquesta Clandeskina. El país homenajeado será Cuba, que traerá a su Ballet Tropicana.

Lugar: Autopista Suroriental carrera 62 hasta carrera 40

Hora: 6:00 p.m. – 10:00 p.m.

Zonas gratuitas: Tramo 1 carrera 64 hasta 58 costado oriental.

Tramo 2 carrera 44 hasta 41 costado occidental y carrera 45A hasta 41 costado oriental.

Lunes 26 de diciembre





Día del Pacífico

Habrá alborada a las 6:00 a.m.; muestra cultural; exposición de retratos; cantos y danzas de niños a las 9:00 a.m.; desfile de belleza de la mujer negra a las 10:00 a.m.; misa presidida por arzobispo de Cali a las 12:00p.m.

En la tarde, habrá ensamble dancístico de marimba y chirimía, poetas del litoral, mano a mano musical de colonias en marimba, chirimía y violines.

Concierto Raíces Negras a las 6:00 p.m.; Homenaje a Markitos Micolta desde las 7:00 p.m.; y finaliza con presentación de ganadores del Festival Petronio Álvarez a las 8:00 p.m.

Lugar: Plazoleta de San Francisco.

Hora: 6:00 a.m. – 1:00 a.m.

Gratis.

Verbenas populares

Corregimientos: Pance.

Comunas: 1, 6, 8 y 9.

Hora: 3:00 p.m. – 10:00 p.m.

Gratis.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas

Homenaje ‘De Mujer a Mujer’ estará Yolandita Rivera, a las 4:00 p.m., en un conversatorio y dará un concierto con la Orquesta Canela a las 8:30 p.m.

Lugar: Canchas de Baloncesto de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.

Hora: 4:00 p.m. – 2:00 a.m.

Gratis.

Martes 27 de diciembre





Verbenas populares

Comunas: 11, 13, 17, 20 y 22.

Hora: 3:00 p.m. – 1:00 a.m.

Gratis.

Desfile de Autos Clásicos y Antiguos

Lugar: Autopista Suroriental carrera 24 hasta calle 13.

Hora: 3:00 p.m. – 7:00 p.m.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas

Día de los discómanos caleños y dj’s internacionales ‘Demuéstrame que tú sabes’. A las 4:00 p.m. conversatorio con el percusionista Gerardo Rosales y el cantante Marcial Isturis, ambos de Venezuela, quienes a las 8:30 p.m. darán un concierto.

Lugar: Canchas de Baloncesto de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.

Hora: 4:00 p.m. – 2:00 a.m.

Gratis.

Superconcierto

Los artistas que estarán son Rubén Blades, Silvestre Dangond, Daddy Yankee, Gende De Zona, Maluma, Grupo Niche, Gilberto Santa Rosa, Willy García y Víctor Manuelle.

Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Hora: 7:00 p.m. – 3:00 a.m.

Boletería en Colboletos línea 661 1111.

Miércoles 28 de diciembre





Verbenas populares

Corregimientos: La Paz y Felidia.

Comunas: 4, 14, 16 y 19.

Hora: 3:00 p.m. – 1:00 a.m.

Gratis.

Desfile del Carnaval de Cali Viejo

Comparsas con los personajes representativos de la cultura popular caleña y nuevos personajes de las comunas.

Lugar: Autopista Suroriental carrera 62 hasta carrera 40.

Hora: 4:00 p.m. – 7:00 p.m.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas

Día de los Clubes y Asociaciones de Unimel con homenaje a la salsa panameña. A las 4:00 p.m., un conversatorio con el cantante y compositor panameño Miguel Barcasnegras ‘Meñique’, quien dará concierto a las 8:30 p.m.

Lugar: Canchas de Baloncesto de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.

Hora: 4:00 p.m. – 2:00 a.m.

Gratis.

Concierto Juvenil ‘Cali Urbana’

Estarán Junior Jein, Los Traviesos, Integración Casanova, Dj Marlon, Diamantino, Element Black, Gente Pesada, Aula 210 y Complementos.

Lugar: Teatro Al Aire Libre Los Cristales

Hora: 3:00 p.m. – 9:00 p.m.

Gratis.

Jueves 29 de diciembre





Verbenas populares

Corregimientos: La Castilla, Villacarmelo, El Hormiguero y Navarro.

Comunas: 3, 5 y 10.

Hora: 3:00 p.m. – 1:00 a.m.

Gratis.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas

Día de los Vendedores y Coleccionistas. Conversatorio a las 4:30 p.m. con el tresero y compositor cubano Pancho Amat ‘Manguare’, que dará concierto a las 8:30 p.m.

Lugar: Canchas de Baloncesto de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.

Hora: 4:00 p.m. – 2:00 a.m.

Gratis.

Calle de la Feria

Tarimas de géneros crossover, salsa, viejoteca y una especial para bailadores.

Lugar: Autopistas Suroriental carrera 40 hasta carrera 56.

Hora: 7:00 p.m. – 2:00 a.m.

Gratis.

Viernes 30 de diciembre

Verbenas populares

Corregimientos: La Elvira, Golondrinas, La Leonera y La Buitrera.

Comunas: 7, 12, 15 y 18.

Hora: 3:00 p.m. – 1:00 a.m.

Gratis.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas

Día de los Productores, Asesores, Periodistas, Coleccionistas Fundadores. Papo Lucca, director de la Sonora Ponceña, estará en un conversatorio, a las 4:00 p.m., y a las 8:30 p.m. la Orquesta Boleoro le rendirá homenaje.

Lugar: Canchas de Baloncesto de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.

Hora: 4:00 p.m. – 2:00 a.m.

Gratis.

Calle de la Feria

Tarimas de géneros crossover, salsa, viejoteca y una especial para bailadores.

Lugar: Autopistas Suroriental carrera 40 hasta carrera 56.

Hora: 7:00 p.m. – 2:00 a.m.

Gratis.

OTROS EVENTOS

• Alumbrado Navideño

• Temporada Taurina en la Plaza de Toros de Cañaveralejo.

• Delirio en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, del 26 al 30 de diciembre. Apertura puertas a las 7:00 p.m. Boletería en Tuboleta 405 5300.

• Ensálsate en el Hotel Dann Carlton, del 26 al 30 de diciembre. Hora: 9:00 p.m. Boletería en Tuboleta.

• Feria Poker en el parqueadero de la Plaza de Toros de Cañaveralejo, del 25 al 30 de diciembre. Boletería en Colboletos 661 1111.

• Exhibición Homenaje al Joe Arroyo en la Plazoleta Jairo Varela, del 25 al 30 de diciembre. Gratis.