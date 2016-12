El Quindío tiene 1.044 camas disponibles en los hoteles formales

Así lo dijo la directora de Cotelco capítulo Quindío Margarita Londoño quien señaló que los hoteles legales de esta región desde antes de iniciar diciembre ya estaban listos para la temporada vacacional, pues la idea es que quienes vienen en busca de naturaleza, descanso y diversión se lleven la mejor experiencia y e impresión del destino, para que así mismo lo puedan recomendar... por eso la importancia de seguir con los controles y operativos contra la informalidad que se vienen haciendo de la mano con la policía.

“Debemos empezar a trabajar unidos y no aceptar este tipo de propuestas. Un empresario formal no debe contratar a un niño de estos, porque los niños no deben trabajar, además porque esto es como una especie de mafia”, destacó la directora de Cotelco Margarita Londoño.

La líder gremial no se refirió a la expectativa en materia de ocupación, pero si dijo que debido al alto precio del dólar se estima que la ocupación hotelera iguale o supere las capacidades.