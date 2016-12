No hay condiciones para que las Farc llegué a las zonas de concentración: Alape

En una visita al municipio de Briceño en Antioquia, uno de los jefes de la guerrilla de las Farc, Pastor Alape, aseguró que no hay condiciones en infraestructura para que los hombres que ocupan las filas lleguen a las zonas de concentra antes de que finalice este año.

Rechazó la postura de algunos funcionarios del gabinete nacional, al resaltar que no hay campamentos para la estadía de los guerrilleros, ni tampoco para los verificadores de las Naciones Unidas, por ello, pidió celeridad en los asuntos logísticos a cargo del gobierno.

"Es imposible hacerlo, no se porque algunos funcionarios del gobierno no verifican primero para hacer esas afirmaciones, yo creo que las palabras del gobernador de Antioquia fueron muy claras, aquí hay una realidad, no se han construido la infraestructura que se requiere para el mecanismo de monitoreo y verificación como tampoco los alojamientos para los guerrilleros", subrayó Apale.

Puntualizó que las Farc está dispuesta a contribuir en la logística, pero que requiere que las autoridades entreguen los materiales necesarios para la adecuación de las zonas de concentración.

El jefe del grupo guerrillero advirtió que de lo contrario habrá más demoras en los procesos para el tránsito a la vida civil, y con ello, retrazos en la implementación de los acuerdos.