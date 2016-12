Capturaron a los asesinos del comerciante del barrio Boston

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, reveló en Medellín hoy por hoy que fueron capturados los responsables del asesinato del comerciante de Boston Andrés Felipe Betancourt.

“Ya lo capturamos, estamos en proceso de judicialización, agradecer a la Fiscalía, la Policía y en esa y en otros casos se va a pagar recompensa, eso nos está funcionando”, señaló Federico Gutiérrez.

Sobre la seguridad insistió en que es una prioridad de su gobierno y pidió a la comunidad denunciar.

“A mí me da mucha pena con la ciudadanía cuando ocurren esas cosas, yo también sufro y me estreso mucho con esa situación, porque yo quiero que la gente viva tranquila y la gente tiene que tener claro que no vamos a descansar”, concluyó el alcalde.

Por esta captura la alcaldía pagará a un grupo de ciudadanos informantes la recompensa.