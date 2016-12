En las veredas de tránsito a la vida civil en Antioquia no hay avances: Gobernador

Sin avances, están los cinco campamentos en las veredas de tránsito a la vida civil para la guerrilla de las Farc, en Antioquia, denunció el gobernador Luis Pérez Gutiérrez.

En Dabeiba, Vigía del Fuerte, Anorí, Ituango y Remedios no se han adecuado los espacios, tampoco han llegado los materiales y según el gobernador ya hay descontento en los miembros de la guerrilla, lo que podría generar deserciones.

“Yo veo que siguen muy atrasado, una cosa creo yo es lo que le informan allá a las oficinas de la presidencia y una cosa muy distinta es lo que se está viviendo en estas zonas. Tenemos zonas donde no se ha iniciado ni el alojamiento ni la infraestructura para la comisión de verificación ni donde van a estar ubicados los guerrilleros desmovilizados”, manifestó el gobernador de Antioquia.

Cuestionó que en estas veredas, ni en los lugares de pre concentración hay presencia de la comisión de verificación de la organización de las Naciones Unidas.

“Lo último que se ha dicho es que los guerrilleros van hacer su infraestructura con elementos que el gobierno les va a dar. Lo cierto es que de algunos alcaldes yo he recibido mensajes donde dicen que los alcaldes ven muy aburridos a los guerrilleros porque no están llegando lo que les habían prometido. No es un mensaje folclórico porque es filosófico, porque si los dejan aburrir mucho pueden desertar”, sentenció el gobernador.

Advirtió que el gobierno nacional le aseguró que el 30 de diciembre todos los campamentos estarán listos, pero que es una promesa que con el tiempo se dificultará más.